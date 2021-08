26 agosto 2021 16:11

La Luna nell'ora blu che spunta dalle pendici dell'Antelao: ecco la foto del giorno per la Nasa

Una luna piena che spunta dalle pendici dell'Antelao, il "Re delle Dolomiti" e cima più alta del Veneto con i suoi 3264 metri: è lo scatto scelto dalla Nasa come foto astronomica del giorno, ripreso dall'astrofotografa italiana Giorgia Hofer il 21 agosto. "I fotografi naturalisti e gli altri fan del pianeta Terra aspettano sempre con impazienza l'ora blu. Questa è la transizione al crepuscolo, appena prima dell'alba o dopo il tramonto, quando il Sole è sotto l'orizzonte ma la Terra e il cielo sono ancora pervasi da una bellissima luce blu" si legge sul profilo Instagram di Nasa Apod (Astronomy Photo of the Day).

"Avevo appuntamento alle 21 all'osservatorio astronomico del Col Drusciè per una serata osservativa - ha spiegato la Hofer commentando la pubblicazione della sua foto - e mentre aspettavo il mio collega dell'associazione e le persone che avevano prenotato la visita, ecco che vedo spuntare dalle pendici dell'Antelao una bellissima Luna piena immersa nella luce del crepuscolo, il famoso momento dell'ora blu".