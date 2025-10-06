Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spazio
1 di 10
© Instagram |  Michaela Benthaus, ingegnera astronauta dell'Esa
© Instagram |  Michaela Benthaus, ingegnera astronauta dell'Esa
© Instagram |  Michaela Benthaus, ingegnera astronauta dell'Esa

© Instagram |  Michaela Benthaus, ingegnera astronauta dell'Esa

© Instagram |  Michaela Benthaus, ingegnera astronauta dell'Esa

I momenti chiave

Michaela Benthaus, prima disabile a volare nello spazio

L'ingegnera è pronta a lanciarsi con il razzo New Shepard di Blue Origin. Nel 2018 l'incidente mentre faceva downhill. Adesso vuole essere d'ispiraizone per tutte le persone

06 Ott 2025 - 16:39
10 foto

Ti potrebbe interessare

astronauta
disabile
spazio

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema