Il cielo di ottobre è dedicato alla Luna

"L'evento più atteso del mese sarà l'appuntamento annuale con la Notte della Luna", ha detto Paolo Volpini dell'Unione Astrofili Italiani. Un appuntamento programmato per sabato 4 ottobre, pochi giorni prima che la Luna sia piena, e che da quindici anni viene festeggiato in tutto il mondo per avvicinare il pubblico di ogni età a riscoprire la bellezza del cielo notturno. "Sul portale internazionale dell'evento è possibile vedere tutte le iniziative programmate e avere la conferma del suo grande successo, in Italia al momento si contano circa 150 iniziative di osservazione", ha aggiunto Volpini. Pochi giorni più tardi la Luna sarà ancora protagonista, ma questa volta accompagnata in scena da un terzetto: Giove, Castore e Polluce. In quattro daranno vita a uno spettacolare allineamento nella notte fra il 13 e il 14 ottobre, quando appena sotto alle stelle Castore e Polluce potremo osservare la Luna all'ultimo quarto e il pianeta Giove, in congiunzione nella costellazione dei Gemelli.