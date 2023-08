31 agosto 2023 10:15

Fotogallery - Lo spettacolo della "Super Luna blu" sui cieli del mondo

Nella notte tra il 30 e il 31 agosto, ecco come è apparsa la "Super Luna blu". Si tratta della Luna piena più grande e luminosa del 2023: trovandosi un po' più vicina alla Terra, rispetto al solito, è apparsa più luminosa e più grande.