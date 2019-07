Fallito il lancio nello spazio del razzo italiano Vega: cade in mare due minuti dopo il decollo

Finisce con una caduta in mare, due minuti dopo il decollo, la missione del razzo italiano Vega. Prodotto dall'azienda Avio, che lavora per l'Agenzia Spaziale Europea dagli stabilimenti di Colleferro, vicino Roma, il missile trasportava un satellite degli Emirati Arabi Uniti. Con la caduta del missile, è precipitato anche il titolo in borsa dell'Avio, che ha perso a fine mattinata il 15%. L'azienda ha così annunciato l'istituzione di una commissione d'inchiesta per chiarire le cause dell'accaduto.