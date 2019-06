Samantha Cristoforetti dallo spazio agli abissi... con la Nasa

Samantha Cristoforetti è pronta per una nuova sfida. L'astronauta italiana lascerà la tuta da astronauta per tuffarsi nei fondali dell' Oceano Atlantico per una nuova missione della Nasa . La Cristoforetti sarà infatti a capo della missione Neemo (Nasa Extreme Environment Mission Operations), un programma che prevede l'addestramento degli astronauti in fondo al mare. Saranno in cinque a tuffarsi negli abissi insieme alla Cristoforetti, mentre altri tecnici della Nasa guideranno la missione da terra.

Lo scopo del programma è preparare gli astronauti alle future missioni nello spazio, tra cui anche quelle sulla Luna e Marte. La squadra si preparerà nell'unica stazione di ricerca sottomarina al mondo, l'Acqarius, che si trova sotto l'Oceano Atlantico, a 19 metri di profondità, in Florida. Il luogo è adatto oltre che per le ricerche scientifiche anche per simulare le passeggiate nello spazio profondo. Infatti la squadra avrà modo di esplorare i fondali con passeggiate quotidiane di 4 ore.



"Non capita tutti i giorni di poter vivere dieci giorni sott'acqua - ha dichiarato la Cristoretti - L'Acquarius funziona come la Stazione Spaziale Internazionale con procedure, ruoli e scadenze fisse. Non vedo l'ora di provare di nuovo quella sensazione e da imparare dai miei compagni di squadra che hanno una grande esperienza nella ricerca marina". Infatti con la Cristoforetti partiranno anche ricercatori marini di fama mondiale come Shirley Pomponi e Csilla Ari D'Agostino.



Il programma permetterà anche di sperimentare diverse tecnologie che potranno essere adottate nelle missioni spaziali: dai computer indossabili ad applicazioni che possano simulare le comunicazione tra la Terra e Marte.