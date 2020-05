Crew Dragon: atterrato con successo il primo stadio del razzo Falcon 9

Il primo stadio del razzo Falcon 9 è rientrato a Terra, posandosi sulla piattaforma Asds, (Autonomous Spaceport Drone Ship) "Of couse I still love you", confermando così il pieno successo del 73.mo lancio del razzo riutilizzabile della SpaceX avvenuto dalla base di Cape Canaveral. Nel frattempo la capsula costruita da Elon Musk si è separata come previsto dal secondo stadio del razzo e sta proseguendo il viaggio verso la Stazione Spaziale.