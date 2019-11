Corsa su Marte, nel 2020 anche la Cina partirà per il Pianeta Rosso

A inizio novembre sono arrivati gli ambasciatori e plenipotenziari di 19 Paesi, tra cui quelli dell'Unione Europea, Unione africana, Francia, Italia e Brasile, a vedere i test da terra del lander cinese.

Se il lancio dovesse andare secondo i piani la prossima estate, la missione dovrebbe raggiungere Marte a inizio 2021 per poi rilasciare il modulo di atterraggio. L'orbiter ruoterà intorno al Pianeta Rosso per trasmettere le comunicazioni al rover e fare le sue misurazioni scientifiche con camere ad alta e media risoluzione, un radar per sondare la struttura sotto la superficie, uno spettrometro per l'analisi dei minerali e sensori per raccogliere dati sull'interazione tra il vento solare e l'atmosfera marziana.

Anche il rover, progettato per operare tre mesi, avrà la propria camera e radar per studiare gli strati sotterranei sotto il sito di atterraggio, oltre ad uno spettrometro e una stazione meteo. Per la Cina p il secondo tentativo di raggiungere Marte, dopo quello fallito del 2011 dell'orbiter Yinghuo 1.

Finora è riuscita a far atterrare due veicoli spaziali sulla Luna, e ha in programma di farvi arrivare un terzo lander nel 2020 per la prima missione di raccolta di campioni lunari dopo oltre 40 anni. Il Paese ha inoltre siglato pù di 140 accordi di cooperazione spaziale con 45 Paesi e organizzazioni internazionali.