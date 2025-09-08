Cerere, il pianeta nano che poteva ospitare la vita 2,5 miliardi di anni fa

La scoperta, pubblicata sulla rivista Science Advances dal gruppo di ricercatori guidato dall'Università Statale dell'Arizona, si deve ai dati raccolti dalla missione Dawn della Nasa, ormai conclusa: la sonda, lanciata nel 2007, è entrata in orbita attorno a Cerere a marzo 2015 per mapparne la superficie e ha continuato a girare intorno al pianeta nano anche dopo essere stata disattivata a novembre 2018. Grazie a simulazioni effettuate con i dati raccolti da Dawn, i ricercator hanno scoperto che, circa 2,5 miliardi di anni fa, era probabilmente attivo un flusso costante di acqua calda che trasportava in forma disciolta i gas rilasciati dalle rocce presenti nel nucleo di Cerere fino a un oceano salato sotterraneo. Il calore sarebbe stato dovuto al fenomeno di decadimento radioattivo di elementi presenti nel nucleo roccioso, un processo abbastanza comune anche su altri pianeti del Sistema solare.