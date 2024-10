Ricostruito l'impatto di un asteroide sulla Terra di 3 miliardi di anni fa

Secondo gli autori il nostro pianeta fu colpito 3,26 miliardi di anni fa da un meteorite di circa 50 km di diametro, 200 volte più grande di quello che 60 milioni di anni fa portò all'estinzione i dinosauri. Le tracce di metalli, polveri e isotopi indicano che l'evento produsse un enorme tsunami e il calore generato fece ribollire i mari. L'impatto, denominato S2, fece sollevare enormi quantità di materiali che oscurarono il cielo per anni, bloccando l'attività degli organismi fotosintetici, quelli che usano il Sole come le piante, e rimescolò i fondali mettendo in circolo grandi quantità di ferro e fosforo. Una trasformazione violenta che paradossalmente, sottolineano gli autori, potrebbe aver favorito la biodiversità portando alla fioritura di una grande quantità di forme di vita che per alcuni milioni di anni usarono soprattutto il ferro all'interno del loro metabolismo. Molti altri microrganismi vennero invece penalizzati ma questa nuova competizione, in uno scenario trasformato, in qualche modo rafforzò la loro capacità di resilienza favorendo il successivo sviluppo delle forme di vita che conosciamo oggi.