Artemis 1, Orion saluta la Luna e torna verso la Terra

La capsula Orion della missione Artemis 1 ha salutato per l'ultima volta la Luna ed è ritornata verso la Terra.

Dopo essere arrivata a soli 128 chilometri di distanza dalla superficie del nostro satellite, ha completato l'ultima grande manovra per rientrare alla base. Sfruttando la gravità lunare e la spinta del motore principale del modulo di servizio europeo, acceso per circa tre minuti e mezzo, Orion ha accelerato in direzione del nostro pianeta.