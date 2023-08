Guardare il cielo, arriva la Superluna blu: sarà la più grande dell'anno

La più vicina e la più grande

A spiegarlo è l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, che con i suoi strumenti mobili riprenderà la Superluna blu sull'orizzonte di Roma condividendone la visione durante una diretta online fissata per il 31 agosto a partire dalle 5:30. "Alle ore 3:37 del 31 agosto la Luna sarà piena a distanza di circa nove ore dal suo passaggio al perigeo, ovvero la minima distanza dalla Terra: per questa sovrapposizione tra Luna piena e passaggio al perigeo, popolarmente definita come Superluna, il nostro satellite apparirà circa il 7% più grande e un po' più luminoso della media", afferma Masi. E' importante sottolineare che "delle quattro Superlune visibili quest'anno, quella del 31 agosto sarà la più vicina, dunque la più grande, seppur marginalmente".