È morto Jim Lovell, comandante della missione Apollo 13

Jim Lovell, l'astronauta americano comandante della missione Apollo 13 è morto all'età di 97 anni. Lo rende noto la Nasa. "Il carattere e il coraggio incrollabile di Jim hanno aiutato la nostra nazione a raggiungere la Luna e hanno trasformato una potenziale tragedia in un successo dal quale abbiamo imparato moltissimo", ha detto la Nasa, "piangiamo la sua scomparsa mentre celebriamo i suoi successi". Lovell, soprannominato "Smilin" Jim per il suo sorriso sempre pronto, è stato nello spazio quattro volte con le missioni Gemini VII, Gemini XII, Apollo 8 e Apollo 13, ispirando generazioni di astronauti e non.