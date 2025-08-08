È morto Jim Lovell, comandante della missione Apollo 13

L'astronauta aveva 97 anni, entrò nella storia contribuendo a trasformare una missione lunare fallita in un trionfo dell'ingegneria improvvisata
Jim Lovell, l'astronauta americano comandante della missione Apollo 13 è morto all'età di 97 anni. Lo rende noto la Nasa. "Il carattere e il coraggio incrollabile di Jim hanno aiutato la nostra nazione a raggiungere la Luna e hanno trasformato una potenziale tragedia in un successo dal quale abbiamo imparato moltissimo", ha detto la Nasa, "piangiamo la sua scomparsa mentre celebriamo i suoi successi". Lovell, soprannominato "Smilin" Jim per il suo sorriso sempre pronto, è stato nello spazio quattro volte con le missioni Gemini VII, Gemini XII, Apollo 8 e Apollo 13, ispirando generazioni di astronauti e non.
Nel 1968, l'equipaggio dell'Apollo 8 composto da Lovell, Frank Borman e William Anders fu il primo a lasciare l'orbita terrestre e il primo a volare e orbitare intorno alla Luna. Non riuscirono ad atterrare, ma portarono gli Stati Uniti in vantaggio sui sovietici nella corsa allo spazio.
Fu però durante il drammatico volo dell'Apollo 13 nell'aprile 1970 che si sfiorò la tragedia. Lovell avrebbe dovuto essere il quinto uomo a camminare sulla Luna, ma il modulo di servizio dell'Apollo 13, che trasportava lui e altri due astronauti, subì un'improvvisa esplosione del serbatoio dell'ossigeno durante il viaggio verso la Luna. Gli astronauti sopravvissero a stento, trascorrendo quattro giorni freddi e umidi nel modulo lunare, che fungeva da scialuppa di salvataggio.
"La cosa che vorrei che la gente ricordasse è che, in un certo senso, fu un grande successo", disse Lovell durante un'intervista nel 1994, "non che avessimo realizzato qualcosa, ma fu un successo perché dimostrammo la capacità del personale della Nasa".
Sulla missione Apollo 13 Jim Lovell scrisse il libro "Lost Moon" da cui Ron Howard trasse il film "Apollo 13", premiato con due Oscar e in cui il ruolo di Lovell è interpretato da Tom Hanks. Ma l'astronauta fa un piccolo cameo comparendo nel ruolo del capitano della nave di recupero USS Iwo Jima. Ron Howard avrebbe voluto fosse ammiraglio ma Lovell si rifiuto: "Mi sono ritirato come capitano e capitano sarò!" disse.
