Anche Marte trema: la sonda Insight registra tre forti terremoti in un mese

Anche il pianeta rosso trema: nell' ultimo mese, la sonda Insight della Nasa ha captato tre dei più grandi terremoti registrati su Marte . Come comunicato dalla Nasa sul suo blog, lo scorso 25 agosto sono state registrate ben due scosse di magnitudo 4.2 e 4.1. Mentre il 18 settembre , Insight ne ha misurata una di magnitudo di 4.2 che è durata quasi un'ora e mezza.

Non si conoscono ancora i dati riguardanti l'ultimo sisma, ma sono già noti i dettagli relativi alle scosse del 25 agosto: il terremoto è avvenuto a circa 8.500 chilometri di distanza da Insight. Un'ipotesi suggestiva è che il sisma sia partito non nella regione Cerberus, come i vari terremoti che lo hanno preceduto, ma dal grande Canyon Valles Marineris che segna l'equatore di Marte.

Le scosse sulla Terra, avvengono molte volte in un giorno, causate dallo spostamento delle placche continentali che si muovono. Marte, non sembra avere placche tettoniche ma ci sono altre ragioni per cui il suolo viene scosso: fratture causate dal raffreddamento, movimento del magma, aumento della pressione nelle profondità del sottosuolo, o l'impatto del meteorite.