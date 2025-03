L'acqua è antichissima: è nata all'alba dell'universo

L'acqua che è alla base della vita, almeno di quella che conosciamo, si è quindi formata molto prima di quanto si credesse, osservano i ricercatori guidati da Daniel Whalen, dell'Istituto di cosmologia e gravitazione dell'università britannica di Portsmouth. Alla luce di questo nuovo quadro, gli autori della ricerca non escludono che l'acqua sia stata un ingrediente fondamentale nella formazione delle prime galassie.



Finora non era affatto chiara l'epoca di formazione dell'acqua nell'universo perché i suoi componenti, l'idrogeno e l'ossigeno, si sono formati in modi diversi. L'idrogeno, insieme ad altri elementi leggeri come elio e litio, è nato con il Big Bang, mentre un elemento pesante come l'ossigeno è il risultato di reazioni nucleari come quelle che avvengono nelle stelle e nelle esplosioni delle supernovae.