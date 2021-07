Università, gli studenti da 100 alla maturità non pagano le tasse (o le pagano meno)

Lo studio paga? A quanto pare sì, soprattutto per gli studenti che hanno preso 100 alla Maturità 2021. Sono infatti moltissime le Università in Italia che assicurano riduzioni ed esoneri nei pagamenti per le matricole meritevoli. Da Nord a Sud della Penisola sono previsti sconti e agevolazioni per tutti i futuri iscritti all'anno accademico 2021/2022 che hanno conseguito il diploma di maturità con votazione di 100 o 100 e lode. iL SITO Skuola.net ha selezionato alcuni atenei dove già è stato deciso che sarà possibile ottenere una riduzione della retta per meriti legati al voto di Maturità. Tenendo ben presente che, da qui all'inizio dell'anno accademico, potrebbero aggiungersi all'elenco anche altre università. Ogni anno, infatti, gli atenei per attirare iscritti prevedono degli incentivi per gli studenti, non solo legati al reddito. La lista degli atenei 'generosi', dunque, quasi sicuramente si arricchirà nelle prossime settimane.

Con il 100 alla Maturità si risparmia il 100% della retta

Le modalità di accesso alle agevolazioni cambiano da ateneo ad ateneo, in nome dell'autonomia di cui godono le università. Così, se in molte strutture le aspiranti matricole che hanno ottenuto il massimo all'esame di Maturità possono sperare in sconti variabili sulle tasse, in altre è prevista addirittura una riduzione del 100% dell'intera retta.

- L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ne è la prova, dove sono esonerate/i totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola superiore con votazione di 100 e lode, che si iscrivono per la prima volta all’Università.

- Nell’Università Politecnica delle Marche, si è esonerati dal contributo - si devono pagare solamente 156 euro, equivalenti alla tassa regionale e al bollo - se in possesso di diploma superiore con 100 e lode in qualsiasi istituto e ci si immatricola per la prima volta all'Ateneo, al 1° anno di un corso di laurea triennale o di laurea magistrale a ciclo unico.

- L'Università degli Studi di Perugia prevede un esonero totale della retta accademica per i ragazzi che hanno conseguito il diploma di maturità con la votazione di 100 e lode. L'Università della Valle d'Aosta consente agli studenti che hanno conseguito un voto di maturità pari a 100/100 un esonero totale, per il primo anno accademico, dalla contribuzione universitaria e devono versare, pertanto soltanto i 156 euro comprensivi dell’imposta di bollo e della Tassa Regionale per il diritto allo studio.

Esoneri per merito: dove si paga metà delle tasse

Parlando di altre tipologie di esenzioni, molto diffuse sono quelle che permettono alle matricole di pagare solamente metà delle tasse accademiche previste. Tra queste citiamo:

- L'Università valdostana precedentemente incontrata, dove è inoltre in vigore anche una riduzione della metà della seconda rata e dell’intera terza rata delle tasse universitarie del primo anno accademico per tutti gli studenti che hanno conseguito un voto di maturità pari o superiore a 95/100.

L'Università di Perugia, che offre una riduzione del 50% sulle tasse per i ragazzi che hanno conseguito il diploma di maturità con la votazione di 100.

- L'Università di Napoli propone una riduzione del 50% delle tasse universitarie, ma il requisito in questo caso è il possesso del voto massimo - 100/100 e lode - all’esame di Stato.

- L'Università degli Studi di Roma Tre prevede una riduzione del 50% sulle tasse per i ragazzi diplomati con un voto compreso tra 95 e 100/100.

Gli atenei che prevedono uno sconto flessibile

Sono poi un numero considerevole anche le Università che propongono esenzioni e riduzioni variabili:

- L'ateneo perugino, citato per la terza volta, offre uno sconto del 25% sulle tasse agli studenti che si diplomano con voti dal 95 in su.

- L'Università di Udine, invece, ha stabilito che chi si immatricola e ha superato l’esame di maturità con un voto di 100/100 ha diritto ad una riduzione delle tasse fino a 300 euro.

- Nell'ateneo di Milano Bicocca è in vigore una riduzione del contributo unico dovuto sulla base dell’ISEE fino ad un importo massimo di 204 euro per chi ha conseguito 100 al diploma superiore.

- Nell'Università Ca' Foscari di Venezia è prevista un'unica fascia di eccellenza, cui corrisponde una riduzione di 315 euro, per le matricole con votazione all'esame di Stato da 98 a 100.

- L'Università degli Studi di Catania invece prevede un esonero per merito[7b] dal pagamento della quota di contributo prevista come seconda rata, per un massimo di 100 euro, per gli studenti diplomati con il massimo dei voti.