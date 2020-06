Università, in arrivo il rimborso dell'affitto per gli studenti fuori sede

Gli studenti fuori sede sono senza dubbio stati tra quelli che hanno subito di più l'emergenza coronavirus, specialmente dal punto di vista economico. Perché le spese per studiare lontano da casa sono tante, su tutte l'affitto per un appartamento o una stanza in una casa condivisa. Soldi che per molti, complice la sospensione delle attività in presenza in tutti gli atenei, cui è spesso seguito il ritorno nel proprio comune di residenza, nella seconda parte dell'anno accademico sono stati praticamente 'buttati'. In considerazione di ciò, come riporta il sito Skuola.net, è stata appena proposta l'adozione di una misura che viene incontro alle esigenze di questa categoria di studenti, riconoscendogli un rimborso dei costi d'affitto sostenuti durante la quarantena.