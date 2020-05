Ultimo giorno di scuola, Ascani: "In classe non si può ma lavoriamo per farlo all'aperto"

Quasi otto milioni di studenti che da mesi ormai si vedono solo attraverso lo schermo di un computer o di un telefono. Il coronavirus ha stravolto anche la didattica, consentita solo a distanza, ma anche i rapporti sociali . Studenti e insegnanti dall'oggi al domani hanno dovuto rinunciare al contatto diretto, e al confronto. Negli scorsi giorni è partita dal viceministro Ascani la proposta per consentire agli alunni di rientrare nelle loro scuole almeno per un giorno , l'ultimo del calendario scolastico. Un saluto, un'occasione per ritrovarsi prima della pausa estiva, confidando in un rientro a settembre , con le dovute precauzioni.

Il Comitato tecnico scientifico ha però ufficialmente bocciato l'ipotesi di di riaprire le scuole per l'ultimo giorno dell'anno scolastico. La stessa Ascani allora prova a rilanciare: "Se il Comitato tecnico scientifico non ritiene sia abbastanza sicuro fare incontrare gli studenti delle classi terminali in piccoli gruppi nelle scuole, lavoreremo con gli enti locali e i territori per consentire di farlo all'aperto o in altri luoghi che possano essere adatti". E aggiunge: "Tutto questo andrà fatto in sicurezza, su base volontaria per studenti e famiglie e tutelando la responsabilità di ciascuno. Individueremo spazi e modalità idonee".