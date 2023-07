Maturità, riammessa dal Tar con cinque insufficienze: bocciata all'orale

La vicenda Come riporta il T Quotidiano, la decisione del Tar ha posticipato la fine degli esami di maturità per permettere alla ragazza di sostenere la prova. Il consiglio di classe l'aveva bocciata a causa delle insufficienze in matematica, fisica, scienze naturali, diritto e italiano. La studentessa aveva fatto ricorso, affermando che la scuola non avrebbe organizzato i corsi di recupero. Nonostante il rendimento discontinuo e l'alto numero di assenze e ritardi, il tribunale aveva accordato l'ammissione con riserva con la motivazione che rimandare l'inizio dell'università sarebbe troppo dannoso. La ragazza, infatti, ha già superato il test d'ingresso per la facoltà di Economia aziendale.

Risultati rinviati A rimanere in sospeso sono gli scrutini di tutti i maturandi della sua classe, la quinta Q. Le famiglie erano "un po’ scocciate dal ritardo della pubblicazione dei voti in quanto hanno bisogno di conoscere il risultato complessivo per finalizzare l’iscrizione all’università dei propri figli" ha commentato Antonella Finotti, rappresentante dei genitori nel consiglio di classe.