Tra lezioni e compiti a casa, 1 studente su 4 è impegnato più di un lavoratore

Studiare è un lavoro: letteralmente.

Sommando il tempo trascorso a scuola con quello dedicato allo studio individuale, per molti ragazzi è infatti facile superare il tetto delle 40 ore settimanali destinate alla loro principale “attività”: alle superiori 1 su 4 deve dedicare almeno 15 ore a settimana ai compiti assegnati dai prof e alla preparazione per interrogazioni e verifiche. In pratica più di due ore al giorno. Che vanno ad aggiungersi alle circa trenta ore settimanali di lezioni frontali. E in alcuni indirizzi, come i licei, le cose si fanno ancora più serie.