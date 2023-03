Test di Medicina 2023, date, posti disponibili e modalità di selezione

Già dai primi mesi dell’anno sono partite le selezioni per i corsi di laurea in Medicina nelle università private. Nel corso delle prossime settimane si svolgeranno i nuovi TOLC MED e gli altri test di ingresso degli atenei statali per i corsi di area medica

Sia per gli atenei pubblici che privati, sono questi i mesi dei test di ingresso ai corsi di area medica. Il nuovo TOLC MED, che ha sostituito il test nazionale cartaceo per le università statali, partiranno dal prossimo 13 aprile. Le prove delle università non statali, invece, sono iniziate già da qualche settimana.

Proprio nel pieno del secondo quadrimestre, quello in cui tradizionalmente a scuola “si fa sul serio”. Lezioni e verifiche fondamentali per puntare a un voto alto, per i maturandi, si concentrano, infatti, in questo periodo. Ma lo stesso si può dire anche per gli altri alunni del triennio, impegnati ad alzare la media per costruire quel credito scolastico che andrà a confluire nel punteggio finale.

Perché da quest’anno molti studenti in più, non solo i maturandi, saranno coinvolti nelle procedure di ammissione per entrare nei corsi di Laurea di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: sono i ragazzi di quarta superiore che, salvo qualche eccezione, in quasi tutti gli atenei verranno fatti rientrare di diritto tra i candidati. Con una precisazione: ovviamente, non gareggeranno per l’anno accademico 2023/24, ma per quello successivo. Prima, c’è da prendere il diploma.

Ma questa è solo una delle novità che caratterizza il Test di Medicina 2023. Via la carta, in quasi tutte le università le prove saranno al computer. E con la possibilità di più date per tentare e, se necessario, ritentare. Il sito Skuola.net ha analizzato le modalità di ammissione per i principali atenei italiani: ecco come si svolgeranno (o come si sono già svolti) le prove d’accesso a medicina.

Dal Test di Medicina al TOLC MED

Partiamo dal test nazionale, quello che riguarda tutte le università statali, da Nord a Sud. Quello che, ogni anno, si teneva i primi di settembre coinvolgendo, in una sola data e con una sola prova cartacea (unica anche per contenuti), decine di migliaia di candidati. Dal 2023, invece, cambia tutto: innanzitutto la prova non sarà unica. Il nuovo TOLC MED, organizzato dal Cisia - sulla scia degli altri TOLC che già da anni regolano l’accesso ad altre facoltà in tutta Italia per le sedi aderenti, da Ingegneria a Scienze, da Economia e Psicologia - come detto si svolgerà al computer, in apposite postazioni predisposte dalle università, e pur avendo una struttura comune, proporrà quesiti diversi per ogni studente.

Per questo, al punteggio ottenuto con i classici criteri (+1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta omessa, -0,25 per ogni risposta errata) dovrà essere aggiunto un coefficiente di equalizzazione, legato al livello di difficoltà di ogni quesito, per avere il punteggio finale. Quello, in soldoni, con cui si potrà partecipare alla graduatoria nazionale. Cinquanta i quesiti totali, da svolgere in 90 minuti e con un preciso tempo a disposizione per ogni sezione di cui è composto il questionario: 7 quiz di comprensione del testo e conoscenze acquisite negli studi da svolgere in 15 minuti; 15 quiz di biologia in 25 minuti, 15 quiz di chimica e fisica per cui sono previsti 25 minuti; 13 quiz di matematica e ragionamento in 25 minuti.

Sempre da quest’anno, poi, le aspiranti matricole del prossimo anno accademico avranno un secondo tentativo per ottenere il punteggio migliore per entrare in graduatoria. Se vogliono, dopo aver svolto il TOLC MED nella prima sessione, che si tiene dal 13 aprile al 22 aprile, potranno infatti riprovare a luglio, tra il 15 e il 25 del mese. Una volta ricevuto il risultato, dal 31 luglio al 24 agosto potranno quindi fare richiesta per essere inseriti, per l’appunto, in graduatoria, scegliendo le sedi preferite e il punteggio più alto tra i due tentativi.

Ricordiamo che i posti disponibili, per il 2023/24, attualmente risultano 14.787. Ma il condizionale è d’obbligo, perché si tratta di posti ancora provvisori, anche se risultano tendenzialmente in linea con quelli dello scorso anno. Il ministro dell’Università e della Ricerca Bernini, però, ha recentemente annunciato di volerne aumentare il numero.

Infine, come anticipato, i ragazzi di quarta superiore saranno le “new entry” di questa edizione. Potranno anch’essi iscriversi al TOLC MED e partecipare a una o due prove delle sessioni di quest’anno, ma ovviamente non potranno candidarsi per il prossimo anno accademico 2023/2024. I test saranno infatti validi per l’accesso alla graduatoria dell’a.a. 2024/25, insieme a quelli organizzati nel 2024, per i quali avranno a disposizione altre due prove. In questo modo, chi se la sente potrà sfruttare ben quattro possibilità per provare a raggiungere il punteggio più alto.

Il Test di Medicina 2023 all’Università Cattolica del Sacro Cuore

Passando ad analizzare la situazione degli atenei privati, rimane “classico” l’appuntamento con il Test di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, che ogni anno muove migliaia di candidati, fissato per venerdì 14 e sabato 15 aprile 2023. La prova si svolge in presenza, in modalità multisessione, presso l’ente “Fiera Roma”. Qui, diversamente dalle statali, si potrà usufruire di un solo tentativo per ogni candidato, con il concorso per l’ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia che prevede 360 posti (25 per Odontoiatria e protesi dentaria). Anche se, specifica il bando, il numero dei posti messi a concorso potrebbe subire variazioni a seguito del decreto di programmazione delle immatricolazioni per l’a.a.2023/24 del Ministero dell’Università e della Ricerca.

L’esame di ammissione, alla Cattolica, consiste in una prova scritta di 60 quesiti a risposta multipla, di cui 35 quesiti di ragionamento logico e logico-matematico, 5 di Biologia, 5 di Chimica, 5 di Fisica, 3 quesiti di cultura generale, 2 quesiti di conoscenza della lingua inglese e 5 quesiti di cultura etico-religiosa. Prevista dal 19 aprile 2023 la pubblicazione delle graduatorie finali, grazie alle quali ogni aspirante medico conoscerà se avrà superato la prova e se potrà immatricolarsi: è comunque necessario ottenere il diploma entro luglio per potersi iscrivere all’università e per partecipare alla prova, che esclude quindi - almeno per quest’anno - gli studenti di quarta superiore.

Test Medicina 2023 Università Vita-Salute San Raffaele

Il San Raffaele, altra ambita università privata, ha invece accolto già da quest’anno alcune delle novità che caratterizzano il test nazionale. La prima sessione per l’accesso a Medicina per il 2023/24 si è svolta lo scorso febbraio (24 e 25), mentre la seconda è programmata per il 24 e il 25 marzo, con la doppia possibilità per i candidati di tentare la prova. Questi ultimi si contenderanno 600 posti per Medicina e Chirurgia e 60 posti per Odontoiatria e Protesi dentaria.

Anche la prova dell’Università Vita - San Raffaele è computer-based e si svolgerà nei Test Center situati nelle sedi di Milano, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Catania, Cagliari. Mentre a livello di struttura, gli aspiranti medici dovranno superare un test a risposta multipla, della durata di 60 minuti, di 60 domande, di cui 36 di logica, problem solving e comprensione del testo e 24 di carattere scientifico (biologia, chimica, matematica, fisica), con un 10% dei quesiti formulato in lingua inglese.

Inoltre, se per questa volta non sono ammessi gli studenti del quarto anno delle superiori (a differenza della prova d’ingresso per le università statali), il San Raffaele ha già deciso che dal prossimo anno le cose cambieranno. L’università milanese ha infatti di recente pubblicato il bando di ammissione ai corsi di Laurea in Medicina per l’anno accademico 2024/25, comunicando l’ammissione alla selezione degli studenti iscritti al penultimo anno di scuola secondaria superiore, che potranno svolgere il questionario già a maggio e a luglio 2023, tentando il test per l’anno successivo. È previsto, poi, anche un secondo periodo di test, con apertura ristretta agli studenti iscritti all’ultimo anno di scuola o già in possesso del diploma, sempre di due sessioni, a febbraio e a marzo 2024.

Per il 2024/25 ci sarà poi l’aumento di 150 unità dei posti messi a disposizione per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, che salgono così dai 600 a ben 750. Si confermano 60 i posti del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria e 150 i posti del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese. I candidati, in possesso dei necessari requisiti, potranno partecipare a tutte le sessioni di test. La prova di selezione si svolgerà in modalità home-based, da una postazione in uso al candidato e mediante una piattaforma di sorveglianza a distanza, nelle date e negli orari di convocazione stabiliti nel bando.

Test Medicina 2023 Humanitas University

Sono già state pubblicate, invece, le graduatorie degli ammessi al corso di Medicina per l’Humanitas University, che si è svolto il 16 e 17 febbraio e il 9 e 10 marzo 2023, al fine di assegnare i 180 posti disponibili. I candidati ai corsi di Medicina della Humanitas University, hanno potuto partecipare a entrambe le selezioni contando, ai fini della graduatoria, il punteggio più alto ottenuto in uno dei due tentativi; un po’ come succede anche per il TOLC MED.

L’Humanitas UNIVERSITY ha inoltre già aperto le proprie porte anche agli studenti che quest’anno frequentano ancora il quarto anno delle scuole superiori, permettendo loro di tentare con un anno di anticipo le prove per l’anno accademico 2024/25. Prove che potranno, poi, ripetere anche l’anno prossimo, per un totale di quattro tentativi, al fine di ottenere il punteggio più alto possibile da giocarsi ai fini della graduatoria.

Il test Humanitas è composto da due sezioni (Scientific thinking e Academic literacy/Critical Thinking) da 30 domande ciascuna, da completare in 120 minuti. La prima parte comprende quesiti di pensiero matematico, procedurale e visivo, mentre la seconda chiede di dimostrare capacità di ​​analisi e comprensione di testi accademici, di pensiero critico, di lettura rapida o attenta, esaminando anche i processi a livello di parola o frase.

In più, per tutti coloro che vogliono moltiplicare ulteriormente le loro opportunità di seguire la propria passione c’è Medtec, il corso di laurea in Medicina e Ingegneria Biomedica di Humanitas University in partnership con il Politecnico di Milano, in lingua inglese. Le ammissioni per Medtec seguono la stessa procedura che abbiamo visto per Medicina ma si devono ancora svolgere: andranno in scena il 31 marzo e il 21 aprile.

Test Medicina 2023 Campus Bio-Medico di Roma

È già online, infine, la graduatoria per il corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. L’unica prova scritta si è svolta lo scorso 17 marzo 2023. Per l’anno accademico 2023/2024 sono stati messi a disposizione 140 posti per i cittadini italiani, comunitari ovunque residenti e cittadini extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, e altri 4 posti per cittadini provenienti da Paesi extra Unione Europea, residenti all’estero. La stessa quantità di posti è prevista per l’anno accademico 2024/25.

Anche al Campus è stato recepito “l’esempio” del test di Medicina nazionale, per quanto riguarda l’accesso dei ragazzi più piccoli. Alla prova del 17 marzo, infatti, sono stati ammessi anche gli studenti del quarto anno, che hanno potuto “anticipare” il test valido per l’anno 2024/25, e potranno ripeterlo anche nelle seguenti sessioni previste dall’ateneo. Con il test che consiste in 80 quesiti a risposta multipla su materie quali logica (50 quesiti), biologia (10 quesiti), chimica (10 quesiti), matematica e fisica (10 quesiti), da svolgere in un’ora e 50 minuti.

Al Campus Bio-Medico di Roma, però, esistono corsi alternativi per i candidati che volessero seguire la strada della Medicina con diverse applicazioni o modalità di insegnamento. Per i corsi, erogati in lingua inglese, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicine and Surgery e Medicine and Surgery “MedTech” per l’anno accademico 2023/24 e 2024/25 sono messi a concorso altri 150 posti; di questi, 90 per Medicine and Surgery e 60 per Medicine and Surgery-“MedTech”. Per i corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicine and Surgery e Medicine and Surgery “MedTech” la prova unica scritta si è svolta il giorno 16 marzo 2023. Come per il test di Medicina, la prova poteva essere svolta sia per chi era già diplomato, sia per gli studenti dell’ultimo anno delle superiori sia per quelli iscritti al quarto anno.