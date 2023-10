Studenti stranieri: in una classe su 15 sono oltre il 30% degli alunni

Si può protestare perché in classe ci sono troppi alunni di origine non italiana? Al di là delle considerazioni etico-morali suscitate dalla contestazione mossa da un gruppo di genitori baresi per questo motivo, esistono precise indicazioni ministeriali in tal senso.

Le quali prevedono che il numero di alunni con cittadinanza non italiana non dovrebbe superare il 30% degli iscritti in ciascuna classe e in ciascuna scuola. Ma, in presenza di alunni in possesso di “adeguate competenze linguistiche” - come nel caso degli studenti stranieri ma nati in Italia, le cosiddette “seconde generazioni” - il limite può essere sforato.