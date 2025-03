Hanno ucciso i bigini: la vera storia di Skuola.net e di come è cambiato lo studio negli ultimi 25 anni

Erano gli anni del Nokia 3310 e della PlayStation 1, Wikipedia non era ancora nata e Google non era ancora arrivato in Italia. I giovani comunicavano con gli squilli - telefonate a vuoto per far sapere che ci si pensava senza spendere il prezioso credito telefonico - e con sms ricchi di abbreviazioni con l’onnipresente “k” al posto del “ch”. Alla radio i Black Eyed Peas facevano sognare migliaia di giovanissimi con le note di “Where is the love”.