Sostenibilità, per i docenti la priorità è la promozione della lettura

Invitare a seguire le regole dello sviluppo sostenibile. Puntare sull’istruzione e, di riflesso, sulla scuola. Sono queste le regole fondamentali per far crescere in modo sano la società di oggi ma, soprattutto, quella di domani.

A individuarle sono coloro che, più di altri, hanno per le mani il materiale umano che dovrà poi trasformare le idee in azioni concrete: i docenti. A raccogliere il loro punto di vista un’indagine svolta dal Gruppo Mondadori - che ha raggiunto 4.800 insegnanti di scuole primarie e secondarie di tutta Italia.

I risultati dell'indagine

Nel pratico, i docenti sono stati chiamati a valutare - attribuendo un punteggio su una scala 1 a 5 - le varie tematiche di sostenibilità più rilevanti sulla base delle proprie aspettative, considerando gli impatti generati dal Gruppo Mondadori nell’ambito della propria governance ambientale, sociale, aziendale (ESG).

Il tema individuato come prioritario, come detto, è la “Promozione della lettura e della crescita socio-culturale”; al secondo posto si piazza la “Promozione dello Sviluppo Sostenibile”; terzo gradino del podio per la tematica “Istruzione e mondo delle scuole”. A seguire, al quarto posto, il capitolo “Diversità, equità e inclusione”; infine, particolare attenzione è stata mostrata anche per la tematica ambientale “Climate change e biodiversità”.

La seconda parte dell’indagine, invece, ha messo in evidenza quali sono i principali ambiti di sostenibilità su cui, secondo i docenti, ci si dovrebbe concentrare nel breve-medio periodo. Ma il copione cambia di poco. La maggior parte dei rispondenti, a tal proposito, ritiene prioritario che si continui a focalizzare l’attenzione sull’educazione allo Sviluppo Sostenibile, sulle iniziative volte alla promozione della Lettura e della Cultura ambientale.

Anche nel lungo periodo le priorità non cambiano

Un momento di ascolto - esteso anche ad altre categorie di portatori di interesse - importante per identificare gli ambiti ESG prioritari per Mondadori, sui quali il Gruppo continuerà a impegnarsi in futuro con determinazione e attenzione in un’ottica di miglioramento continuo. L’analisi è stata sviluppata in coerenza con le linee guida strategiche del Piano triennale di Sostenibilità definito da Mondadori nel 2022.

“Le nostre case editrici di scolastica - ricorda Gian Luca Pulvirenti, Amministratore delegato di Mondadori Scuola - dedicano grande attenzione all’ascolto delle aspettative e necessità dei docenti, interlocutori sempre più strategici per il nostro Gruppo. In quest'ottica la survey che abbiamo condotto, insieme ai focus group e alle attività che promuoviamo sul territorio, sono diventate ormai una pratica consolidata per monitorare le esigenze degli insegnanti e sviluppare strumenti didattici e servizi sempre più innovativi e accessibili. Grazie a questo dialogo costante vogliamo consolidare il nostro impegno nell’offrire contenuti sempre più approfonditi e ampi sulle tematiche di sostenibilità e sull’Agenda 2030. Già da qualche anno questi temi trovano un importante spazio non solo nei nostri libri di testo, ma anche nelle iniziative concrete volte alla formazione dei docenti e alla crescita delle nuove generazioni”.