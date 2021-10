Scuola, uno studente su tre non è ancora vaccinato: Sicilia, Bolzano e Liguria le più indietro

IPA

L’anno scolastico è iniziato da oltre un mese e praticamente tutti i ragazzi di tutte le scuole di ogni ordine e grado sono tornati in classe in presenza al 100%. Senza che si registrasse, come invece si temeva, un incremento significativo di positivi. Evitando così un ritorno alla Dad di massa. Un vero e proprio traguardo. Tutto questo, quasi impensabile fino a un anno fa, è stato reso possibile grazie a due fattori: la collaborazione del personale scolastico, che per oltre il 90% è totalmente vaccinato, e la campagna vaccinale per i ragazzi tra i 12 e i 19 anni, che va avanti in modo abbastanza spedito, anche se non dappertutto allo stesso modo.