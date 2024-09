Scuola, sempre più alunni "stranieri" ma la maggior parte è nata in Italia

Va, però, tenuto conto che i dati comprendono gli studenti di origine migratoria nati in Italia. Che si presume abbiano una buona, se non ottima, conoscenza della lingua italiana. E che, per questo, al loro cospetto, le norme concedono delle deroghe: nelle classi in cui sono soprattutto loro gli alunni stranieri, a fronte di una delibera dell’Ufficio scolastico regionale, il limite del 30% può essere alzato. E allora il problema si ridimensiona notevolmente, visto che la popolazione studentesca di origine non italiana è rappresentata per quasi i due terzi - il 65,4% - proprio dalle cosiddette “seconde generazioni”. E che, considerando questo elemento, le classi con oltre il 30% di alunni con cittadinanza non italiana nati all’estero si riducono in media allo 0,6% per classe, non andando oltre l’1,7% in Liguria, l’1,2%, in Molise, l’1,1% in Friuli-Venezia Giulia.