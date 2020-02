Scuola, secondo quadrimestre al via: tutti i consigli per essere promossi

Dopo la consegna delle pagelle di metà anno parte a pieno ritmo il secondo quadrimestre. I professori ricominciano con il giro di interrogazioni e con i compiti in classe. Ma, a differenza della prima parte dell'anno, questa volta bisognerà pensare un po' di più al rendimento, per non farsi cogliere impreparati dagli scrutini finali. Il traguardo, infatti, si avvicina. Giugno non è poi così distante, dopodiché sarà tempo di vacanze. Discorso un po' diverso per i ragazzi che quest'anno dovranno affrontare la maturità; molti dei quali, alla fine dell'estate, dovranno sostenere anche i test di ingresso all'università, E che dire dei ragazzi di terza media, già preoccupati per il primo grande esame della loro carriera scolastica? Tipologie di studenti differenti che, però, hanno in comune lo stesso obiettivo: arrivare agli scrutini finali sapendo di aver dato il massimo. Come riuscirci? Skuola.net ha voluto aiutarli.

Secondo quadrimestre: come recuperare ed essere promossi

Il primo ostacolo da superare all'inizio del secondo quadrimestre è proprio la consegna della pagella. Molti saranno riusciti a evitare voti bassi che, a conti fatti, potrebbero trasformarsi in debiti formativi (da recuperare prima di accedere alla classe successiva). Molti altri, però, non ce l'hanno fatta. Per loro inizia già ora la fase in cui mettercela tutta, prima che sia troppo tardi. Ma anche quelli che hanno avuto ottimi voti non debbono sedersi sugli allori: il rischio di scivoloni dell'ultimo momento è dietro l'angolo. Per tutti, i seguenti consigli sono la base da cui partire.

Pianifica il tuo tempo

Se si hanno molti impegni pomeridiani, è necessario organizzarsi in modo da dedicare comunque 2/3 ore al giorno allo studio, cercando di non lasciare indietro nulla, in modo da conciliare lo studio con lo sport, le passioni e la vita sociale.

Attenzione e appunti

Per studiare velocemente, uno dei migliori trucchi e quello di stare attenti in classe e prendere sempre appunti ordinati. Questo ridurrà almeno del 50% il tempo di studio a casa.

Occhio alle assenze

Fare troppe assenze rischia di compromettere l'anno (infatti si può essere bocciati anche se si manca da scuola per un numero eccessivo di ore) ma soprattutto rende difficile tenere il passo. Il consiglio è di cercare di ridurre al massimo i giorni di assenza e, se non se ne può far a meno, almeno di chiedere ai compagni di classe di fare un rendiconto delle lezioni.

Rileggi entro 24 ore dallo studio

La prima volta che si ascolta una lezione o si studia qualcosa di nuovo, il cervello immagazzina l’80% delle informazioni; purché si rilegga quello che si è studiato entro 24 ore. Rivedere un argomento subito dopo averlo letto o ascoltato per la prima volta è l'ìdeale. In questo modo, anche a distanza di una settimana, si sarà in grado di conservare il 100% dei concetti studiati dopo appena cinque minuti di ripasso.

Collegamenti e memoria visiva

Creare collegamenti tra gli argomenti studiati è sicuramente utile per memorizzare più velocemente quei concetti. Se si possiede una maggiore memoria visiva, potrebbe essere d’aiuto visualizzare tutte le informazioni di cui si necessita in un solo posto, come un foglio o una lavagna.

Concentrazione

La concentrazione è alla base di uno studio più veloce ed efficace. Per questo, bisogna cerca di eliminare ogni forma di distrazione, E soprattutto spegnere il telefono, dedicando un tempo prefissato esclusivamente allo studio; così da velocizzare l’apprendimento e fissare i concetti in modo più rapido. Può inoltre servire fare qualche piccola pausa ogni tanto, necessaria per mantenere attiva tutta l'attenzione di cui si avrà bisogno.

Recupera le lacune

Se si hanno parecchie insufficienze, sarà difficile imparare cose nuove senza aver recuperato ciò che avreste dovuto già sapere. Ma, allo stesso tempo, i professori devono andare avanti col programma. Essenziale quindi partecipare ai corsi di recupero, ma non sempre quelli organizzati dalle scuole sono pensati ad hoc per i singoli studenti. Per particolari esigenze, è forse meglio valutare l'ipotesi di rivolgersi a degli esperti, dei tutor dedicati che aiuteranno a studiare più velocemente ed efficacemente.