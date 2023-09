Scuola, l'allarme dei presidi: "Libri aumentati fino al 15%, servono più bonus"

I rincari delle materie prime come la carta pesano sulle famiglie: "Gli istituti rivedano al rialzo i tetti di spesa". E c'è un messaggio anche per gli editori: "Facciano libri più spartani"

L'ultimo allarme arriva dall' Associazione nazionale dei presidi e riguarda il caro-libri . "C'è stato un aumento tra il 7 e il 15% per i rincari delle materie prime come la carta e questo pesa sulle famiglie", fanno sapere tramite il responsabile Mario Rusconi, membro del Consiglio nazionale. Messaggio anche per gli editori: "Facciano libri più spartani".

Servono più bonus - Secondo l'Associazione nazionale dei Presidi, gli istituti devono rivedere al rialzo i tetti di spesa per i libri e le Regioni devono aumentare i bonus per le famiglie meno abbienti.

Le differenze tra le Regioni - "Noi presidi da una parte abbiamo chiesto che venga rivisto il limite che la scuola non deve superare: se alziamo il limite naturalmente sale la spesa per i genitori, ma le Regioni a loro volta devono aumentare i buoni-libro per le famiglie meno abbienti, alzando l'Isee", ha detto Rusconi. "La Lombardia per esempio distribuisce molti buoni libro, mentre ci sono regioni del Sud dove questo numero è molto basso. Le competenze sono regionali e bisogna adeguarle", ha aggiunto.

"Gli editori facciano libri più spartani" - Rusconi poi ha mandato un messaggio anche agli editori: "I libri di testo siano un po' più spartani. Servirebbe da parte loro una maggiore parsimonia per renderli meno costosi: ho visto libri in Giappone, molto spartani, su carta riciclata". Tutte le scuole, ha spiegato, "hanno ormai le lavagne interattive multimediali, e gli insegnanti riescono a prendere molti materiali da internet. Per cui incrementiamo le biblioteche di classe e quelle digitali".

Il corredo scolastico è ancora più caro - L'ultimo tassello però devono metterlo le famiglie: "Il libro di testo costa caro - dice ancora Rusconi - ma il corredo scolastico è molto più caro. I genitori devono riequilibrare le manie consumistiche dei ragazzi. Allora se si deve fare qualche sforzo lo si può fare nei riguardi della formazione culturale e non tanto delle smanie consumistiche", ha concluso.