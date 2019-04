Scuola, ministro Bongiorno: controllo delle impronte per trasparenza

Le critiche mosse contro il controllo delle impronte digitali ai dirigenti scolastici "non solo si basano su una erronea lettura della norma, ma sono anche fuorvianti". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, sottolineando che la polemica "non tiene conto del fatto che ancora non è stato emanato il decreto sulle modalità attuative". L'obiettivo è "rendere più trasparente la presenza in servizio", ha aggiunto.