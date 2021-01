Scuola, consegnati agli istituti un miliardo di mascherine e due milioni di litri di gel igienizzante

Ansa

Nuovo anno, nuova ripartenza per la scuola. Dal 18 gennaio sono tornati in presenza, per le scuole superiori, 256mila alunni del Lazio, a cui si aggiungono i 13mila del Molise, i 176mila del Piemonte e i 196mila dell'Emilia Romagna. Sommandosi a quelli delle regioni Toscana, Valle d'Aosta e Abruzzo, che già dall'11 gennaio frequentano in presenza, al 50%. In Trentino Alto Adige, invece, le scuole hanno riaperto dal 7 gennaio. E tra le parole d'ordine, in queste ore, non può che esserci anche "sicurezza". Per far fronte alla pandemia, infatti, le scuole hanno in dotazione dallo Stato sia le mascherine chirurgiche che il gel igienizzante. Il sito Skuola.net è andato a vedere sul sito del Ministero dell'Istruzione come procede la distribuzione di questi fondamentali strumenti di protezione, scoprendo che è appena stato raggiunto un importante traguardo.