Scuola: al via concorsi per l'assunzione di oltre 30mila docenti

Pubblicati i bandi per i concorsi che porteranno all'assunzione in ruolo di oltre 30mila docenti nelle scuole di ogni ordine e grado.

I fondi sono stati previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito sono state rese note le modalità dei concorsi che prevedono la copertura di 9.641 posti nella Scuola primaria e dell'infanzia e di 20.575 posti in quella secondaria di primo e di secondo grado. Il MIM è in attesa dell'autorizzazione per un ulteriore contingente di circa 14 mila posti.