Scuola 2022/2023, al via le iscrizioni online: come inoltrare la domanda? La guida

Per le scuole dell’infanzia, invece, la procedura continua a essere tradizionale, ovvero cartacea. Capiamo meglio, grazie alla guida preparata da Skuola.net, come affrontare i vari passaggi per compilare e inoltrare la domanda d’iscrizione.

Innanzitutto va ricordato che l’iscrizione online si può effettuare sulla piattaforma ministeriale https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ fino a venerdì 28 gennaio alle ore 20:00. Con l’intera procedura che è gestita in maniera dematerializzata: basterà infatti semplicemente accedere alla piattaforma, completare tutti i passaggi richiesti, scegliere la scuola di destinazione e inviare la domanda. I richiedenti, successivamente, saranno informati costantemente circa lo stato della pratica tramite l’indirizzo e-mail inserito sul portale.

Cosa occorre per accedere al servizio iscrizioni online

La domanda d'iscrizione alle classi prime di primarie, medie e superiori può essere compilata recandosi direttamente sul sito del Ministero dell'Istruzione e accedendo al servizio attraverso identità digitale: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Questo è il primo anno, quindi, che si “salta” il passaggio preliminare della registrazione al portale: basta abilitarsi attraverso, per l’appunto, questi sistemi di riconoscimento che ormai sono diventati le principali (se non uniche) chiavi d’accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione. Dopodiché sarà necessario richiedere l’abilitazione al servizio. Passaggio, questo, già praticabile dallo scorso 20 dicembre 2021. Chi ha già provveduto a ottenere l’abilitazione, invece, potrà accedere e compilare direttamente la domanda.

Cosa importante, nella compilazione della domanda sarà necessario conoscere il codice meccanografico della scuola o del Centro di Formazione Professionale (CFP) prescelto, rintracciabile facilmente sul sito “Scuola in Chiaro”; un passaggio su quest’ultimo, però, può risultare fondamentale anche in fase di decisione: qui infatti le scuole sono tenute a rendere pubbliche tutta una serie di informazioni sul proprio "stato di salute"; una sorta di "pagellone" che può permettere di conoscere meglio la scuola, con i propri punti di forza o di debolezza, che gli istituti sono tenuti a raccontare in una sezione chiamata “Rapporto di Autovalutazione” (RAV), presente nel profilo di ciascuna scuola.

Gli step da seguire per compilare la domanda d’iscrizione a scuola

Per proseguire nell'area di compilazione vera e propria della domanda d’iscrizione, bisognerà cliccare sull’icona “Nuova domanda”. Da questo momento si apriranno quattro sezioni, che andranno riempite integralmente e salvate, all’interno delle quali dovranno essere inseriti i dati principali dello studente e della scuola prescelta. Nel dettaglio, vengono richiesti:

- Dati Alunno: sezione in cui inserire i dati anagrafici, di residenza dell'alunno e il codice meccanografico della scuola di provenienza;

- Dati Famiglia: dove dovranno essere integrati alcuni dati del richiedente come telefono, e-mail, residenza e domicilio, la scelta sull’insegnamento della religione cattolica e i dati relativi a eventuali disabilità;

- Dati Scuola: sezione dedicata alla scelta, espressa in ordine di preferenza, delle scuole a cui indirizzare la domanda. Da considerare che le scuole indicate come seconda e terza scelta saranno coinvolte solamente nel caso in cui la prima non avesse disponibilità di posti per il nuovo anno scolastico 2022/2023;

- Conclusione: ultima parte, in cui visualizzare le informazioni inserite e inoltrare la domanda. Una volta inviata la richiesta, il documento non potrà più essere modificato.

Accettazione della domanda: l’iter da seguire dopo aver inviato i documenti

Tutte le domande d’iscrizione, come detto, dovranno essere inviate entro le ore 20:00 di venerdì 28 gennaio 2022. Subito dopo l’inoltro, verrà inviata una ricevuta di conferma all’indirizzo di posta elettronica inserito in sede di registrazione. Successivamente, sarà la scuola prescelta a comunicare al richiedente l'avvenuta iscrizione oppure, in caso di esaurimento di posti disponibili, la stessa inoltrerà la domanda alla seconda scuola inserita tra le preferenze.

Ricordiamo che l’ordine di arrivo delle domande non costituisce un criterio per la selezione da parte di un istituto, qualora il numero di richieste sia superiore all’effettiva capacità dello stesso. I criteri per valutare le domande vanno però stabiliti dalla scuola prima dell’avvio delle procedure di iscrizione e dovrebbero essere resi pubblici, in modo che ogni famiglia possa capire in anticipo se si possiedono i requisiti per aspirare a entrare in una scuola o se, invece, sia più opportuno valutare un'altra opzione.

Sarà comunque possibile seguire gli aggiornamenti della richiesta d’iscrizione attraverso notifiche che verranno inviate sulla mail personale del genitore. Con la pratica che potrà essere contraddistinta dalle seguenti diciture:

- Inoltrata: quando la domanda è stata correttamente inoltrata alla scuola prescelta;

- Accettata: se la domanda viene accettata dalla scuola prescelta;

- Smistata ad altra scuola: nel caso la domanda venga inoltrata dalla scuola prescelta a un'altra scuola, indicata dalla famiglia come seconda o terza scelta;

- Restituita alla famiglia: se la domanda dovesse essere rispedita al mittente dalla scuola per integrare alcune informazioni mancanti, o nei casi in cui la stessa famiglia dovesse richiedere la revisione della domanda già inoltrata. In questo caso si potranno modificare i dati richiesti e inoltrare nuovamente la domanda come fatto in precedenza.

Domande d’iscrizione a scuola da compilare in formato cartaceo

L’inoltro delle domande d’iscrizione online riguarda solo le prime classi di scuole primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado. Escluse le scuole paritarie o i centri di formazione professionale che non aderiscono a questa procedura. Ma queste non sono le uniche eccezioni; a richiedere l’iscrizione cartacea sono anche:

- Scuole dell’infanzia;

- Scuole della Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

- Classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici;

- Percorsi di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia";

- Percorsi di istruzione per gli adulti e per gli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.