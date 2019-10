Scuola 2019/2020, tutti i numeri del nuovo anno scolastico

Quanti sono i ragazzi che popolano le nostre scuole in questo nuovo anno scolastico appena iniziato? Qual è la regione che vanta più studenti? E ancora, quante sono in tutto le scuole da Nord a Sud? A queste e ad altre domande simili ha risposto il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca attraverso un approfondimento che fotografa la scuola italiana 2019/2020? A riportarne i dati salienti il sito Skuola.net .

La popolazione studentesca

Al suono della campanella, quest’anno sono entrati in classe più di 8 milioni di studenti, così suddivisi: 7.599.259 nella scuola statale e circa 870mila negli istituti paritari. Per quanto riguarda la prima opzione, la Regione che conta il maggior numero di iscritti è la Lombardia (sono 1.183.493 i ragazzi che siedono tra i banchi in questa regione), al vertice opposto troviamo il Molise, che può contare su poco più di 37mila alunni.

Nelle classi secondarie di secondo grado, invece, gli iscritti sono in totale 2.626.226. La distribuzione ricalca più o meno quella degli anni scorsi: 1.308.997, ovvero il 49,8% del totale, frequenta il liceo; 826.237 sono iscritti agli istituti tecnici (pari al 31,5%) e 490.992 - che corrispondono al 18,7% del campione - hanno scelto un istituto professionale.

Per quanto riguarda gli alunni con cittadinanza non italiana presenti nelle scuole statali italiane, il dato fornito dal Miur è ancora provvisorio, ma si stima che siano circa 789.066, pari al 10% del totale. Sono invece 259.757 gli studenti con disabilità. A tenere a bada tutti questi alunni per il 2019/2020 ci saranno 835.489 docenti, di cui 150.609 impegnati sul sostegno.

Quante sono le scuole italiane?

Complessivamente, gli istituti scolastici statali sono 8.904, ai quali vanno aggiunti i 129 Centri provinciali dedicati all’istruzione degli adulti. Il totale quindi è di 8.223. Sono invece 40.749 le sedi scolastiche (ogni istituto, infatti, può contare più plessi). Di questi, 12.286 ospitano gli alunni della scuola per l’Infanzia, 14.896 le classi della Primaria (le elementari), 7.228 sono dedicati ai ragazzi delle secondarie di I grado (le scuole medie) e 5.339 a quelli delle secondarie di II grado (le superiori).