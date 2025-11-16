Professore a 19 anni, la storia di Domenico Merlino: "Con gli studenti la stessa lunghezza d'onda"

Il giovanissimo docente si è trasferito dalla provincia di Messina a quella di Vicenza per insegnare informatica all'Itet Pasini di Schio
Ha superato brillantemente la selezione per la classe di concorso B016 di Laboratori di scienze e tecnologie informatiche per insegnante tecnico‑pratico, concorrendo in Veneto, e a 19 anni sale in cattedra. E' la storia di Domenico Nunzio Pio Merlino, originario di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), che ha ricevuto il suo primo incarico di ruolo presso l'Istituto Tecnico Economico a indirizzo Turismo (Itet) Pasini di Schio, in provincia di Vicenza. "Sono sulla stessa lunghezza d'onda degli studenti, - ha commentato il neo-prof al sito Orizzonte Scuola. - Non voglio essere un insegnante che prevarica, ma sono pur sempre un professore".
Da studente modello, superare il concorso per lui è stata la conferma di una passione. Merlino ha conseguito, infatti, punteggi molto elevati alla selezione: 92 alla prova scritta e 96 all’orale, classificandosi secondo fra i 15 vincitori per il suo insegnamento in tutto il Veneto. "I miei professori mi dicevano che avrei fatto il docente e così è stato", ha aggiunto a Orizzonte Scuola.
Con una precisazione: "In classe nessun pregiudizio per l'età. Sono molto contento di aver raggiunto questo traguardo". Traguardo che, comunque, non è definitivo: Merlino è, infatti, pronto comunque a continuare gli studi in Economia con l'iscrizione all'Università. "E pensare che fino a due anni fa ero io a scuola che mi preparavo per la Maturità. Ora sono io che accompagno i ragazzi all'esame di Stato", conclude.
Merlino non è il primo 19enne a diventare professore. Negli anni casi simili si sono registrati a Gallarate (Varese), Teramo e Torino.