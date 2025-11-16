Professore a 19 anni, la storia di Domenico Merlino: "Con gli studenti la stessa lunghezza d'onda"

Ha superato brillantemente la selezione per la classe di concorso B016 di Laboratori di scienze e tecnologie informatiche per insegnante tecnico‑pratico, concorrendo in Veneto, e a 19 anni sale in cattedra. E' la storia di Domenico Nunzio Pio Merlino, originario di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), che ha ricevuto il suo primo incarico di ruolo presso l'Istituto Tecnico Economico a indirizzo Turismo (Itet) Pasini di Schio, in provincia di Vicenza. "Sono sulla stessa lunghezza d'onda degli studenti, - ha commentato il neo-prof al sito Orizzonte Scuola. - Non voglio essere un insegnante che prevarica, ma sono pur sempre un professore".