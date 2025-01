Torino, docenti a 19 anni: "E' una passione di famiglia"

"Quando ho dovuto bussare a quella porta mi sono sentito un po' spaventato, devo dire la verità". E "i primi giorni di scuola vagavo nei corridoi alla ricerca dei laboratori di informatica, mi fermò una collaboratrice scolastica che scambiandomi per studente mi chiese cosa ci facessi a quell'ora nei corridoi. E' iniziata così, tra emozione, un pizzico di timore e qualche malinteso la carriera di Jacopo Prospero Petrizzo e Angelo Scorziello, entrambi appena 19enni eppure già insegnanti di ruolo in due Istituti Tecnici del Torinese. I due giovani prof si sono diplomati nell'anno scolastico 2022-23 e pochi mesi dopo hanno superato il concorso. Hanno quindi lasciato la loro provincia di origine, quella di Salerno, e hanno preso servizio in Piemonte. L’insegnamento per entrambi è una passione di famiglia.