Scuola al via, il decalogo dei pediatri per il rientro in classe

È tempo di tornare a scuola per milioni di bambini e ragazzi: infatti, la campanella è suonata il 5 settembre per gli studenti della Provincia di Bolzano ed entro la prima metà di settembre anche gli istituti del resto d'Italia riapriranno i cancelli. La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps) ha messo a punto un vademecum di consigli utili per i genitori per rendere sereno il ritorno in classe dei propri figli.