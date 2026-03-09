Regione che vai, scuola che trovi: nel Lazio dominano i licei, nel Veneto i tecnici, in Campania e Sicilia spopola l’alberghiero

Negli ultimi anni i licei stanno facendo razzia di iscritti, a scapito degli istituti tecnici e professionali: ma la situazione non è la stessa in tutta la Penisola. Infatti, ci sono alcune regioni italiane in cui è più facile "che un cammello passi per la cruna d'un ago" che uno studente si iscriva a un istituto tecnico o professionale.