Quello che le donne non dicono e che gli uomini dovrebbero capire: le 8 cose da sapere secondo la ginecologa più famosa del web

Il consenso deve essere esplicito. Il silenzio e la passività non rappresentano apertura totale. Non considerarlo è sbagliato nonché rischioso. Magari una persona si può trovare in una situazione in cui si sente obbligata, confusa. Oppure, essendo in una posizione di “inferiorità”, teme che dire “no” potrebbe creare dei problemi. Inoltre, anche se una persona inizialmente sembra essere d'accordo, il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. Si può sempre cambiare idea.