Prof sospesa a Palermo, Salvini: "La incontrerò con i suoi studenti"

I politici parlano ai ragazzi in vista delle Elezioni Europee

Fondamentale far capire alle nuove generazioni l’importanza delle elezioni con cui si rinnoverà il Parlamento Europeo. È questo l’obiettivo di #MeetMillennials, il format pensato per avvicinare la politica ai ragazzi anche in vista del voto del 26 maggio. Perché, anche a detta del ministro dell’Interno, i giovani dovrebbero essere particolarmente interessati alle vicende dell’Unione. Assai più vicine al nostro Paese di quanto si possa pensare. “L’Europa entra in casa di tutti – sottolinea Salvini – visto che l’input per tre quarti delle leggi che vengono approvate in Italia arriva da Bruxelles”. Commercio, scuola, lavoro, formazione, politiche del web: eccole alcune delle aree di competenza della Ue.



Ue, le prime cose da cambiare secondo il leader della Lega

Il futuro, dunque, parte da lì. Ma, nei piani della Lega, ci sono molte cose da cambiare. Dovendone indicare tre, Salvini non ha dubbi: “Le politiche migratorie sono al primo posto – ribadisce il vicepremier - perché è necessario fare una norma comune che consenta l’ingresso in Europa solo a chi ne ha diritto. Vanno poi riviste le regole sull’economia, ripensando i vincoli di bilancio, allentandoli, per far ripartire il lavoro e bloccare la fuga dei cervelli; le politiche del rigore e dell’austerity non stanno dando buoni frutti, le economie stanno rallentando ovunque. Infine l’agricoltura, un mio pallino; bisogna difendere il Made in Italy, con etichette più chiare che mostrino alla gente cosa stanno mangiando”.



Buon senso sì, integralismo no

Ma l’Unione europea avrà prodotto anche cose positive? Salvini questo non lo nega: “Una delle poche cose su cui abbiamo investito è l’Erasmus, aumentando i fondi per finanziare la mobilità – dice - ma sul resto si fa ancora troppo poco”. Anche qui ritorna il tema dell’immigrazione: “Se è positiva e qualificata - continua Salvini – può essere utile, ma quella che abbiamo subìto per anni in Italia non serve. Su questo l’Europa non ha mosso un dito”. Così come sulle questioni ambientali, ormai al centro del dibattito: “Il risveglio dei giovani è sicuramente un bene – è il parere del leader leghista – e poi ci sono tante imprese che stanno scommettendo sulla svolta verde. Ma bisogna farlo con buon senso, senza integralismo. Va bene, ad esempio, la mobilità elettrica ma se poi la gente non ha i soldi per comprare le auto ecologiche è tutto inutile”.



Far tornare l'Italia protagonista in Europa

In ogni caso, respinge le accuse che vedono nella Lega un pericolo per l’Europa, colei che vuole distruggerla: “Io voglio starci ma da italiano, con dignità – ribadisce Salvini -, da protagonista. l’Europa è composta da 28 Paesi che vogliono stare assieme ma che sono diversi. Alcune cose devono essere lasciate alla libertà dei singoli stati. Voglio un’Europa diversa, voglio cambiarne le regole”. Perché, conclude “L’Italia paga all’Europa di più di quello che gli torna indietro”.