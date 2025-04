Medicina, studenti più scontenti che soddisfatti del nuovo sistema d'accesso

Neanche questa riforma del sistema di accesso ai corsi di laurea in Medicina sembra far contenti gli studenti: insieme all’odiato test a crocette, infatti, non va invece in archivio il numero chiuso. Con il risultato che la metà degli aspiranti camici bianchi - il 48% per la precisione - boccia la novità, preferendo un ritorno al vecchio sistema di selezione. E solo uno su 4 promuove appieno la riforma dell’accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria.