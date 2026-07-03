MaturiTAR: dagli smartphone in aula alla lode contesa, tutte le volte che il ricorso al giudice amministrativo ha ribaltato l'esame di Stato

Di enorme impatto umano è stato il caso, avvenuto in un istituto tecnico di Bologna, di un alunno di origini pakistane respinto all'esame, dopo essere stato ammesso tra mille fatiche (umane e didattiche), perché considerato insufficiente in entrambe le prove scritte. Ma salvato dai giudici del TAR e, forse, anche dalle proteste dei suoi compagni di classe, che hanno sottolineato l’impegno del ragazzo per mettersi al passo con chi in Italia ci è nato. Il Tribunale gli ha, perciò, concesso il diploma senza fargli ripetere l'orale, accogliendo il suo ricorso (paradossalmente) proprio grazie alla prima prova scritta di Italiano: un tema ritenuto profondamente commovente e indicativo di un livello di integrazione e maturazione personale tale da rendere illegittima la bocciatura.