Maturità, Valditara: "Chi rifiuta orale, ripete l'anno"

"Chi dovesse cercare di aggirare la prova orale dovrà ripetere l'anno. La maturità è un esame di responsabilità non soltanto di competenze e conoscenze" ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara a margine dell'inaugurazione del Polo Infanzia Sempione a Cinisello Balsamo, nel Milanese. "Sarà una maturità più seria per certi aspetti, perché si elimina il documento che veniva sottoposto agli studenti a inizio esame e che aveva creato anche molta ansia" ha aggiunto. Le materie l'esame orale per ciascun indirizzo verranno scelte a fine gennaio.