Maturità, Valditara: "Chi rifiuta orale, ripete l'anno"

Il ministro dell'Istruzione e del Merito aggiunge: "Sarà un esame più serio per certi aspetti"
"Chi dovesse cercare di aggirare la prova orale dovrà ripetere l'anno. La maturità è un esame di responsabilità non soltanto di competenze e conoscenze" ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara a margine dell'inaugurazione del Polo Infanzia Sempione a Cinisello Balsamo, nel Milanese. "Sarà una maturità più seria per certi aspetti, perché si elimina il documento che veniva sottoposto agli studenti a inizio esame e che aveva creato anche molta ansia" ha aggiunto. Le materie l'esame orale per ciascun indirizzo verranno scelte a fine gennaio.
"Abbiamo investito in Regione Lombardia quasi un miliardo e mezzo di euro e in questa scuola 1,3 milioni. È stato già superato il target europeo per il 2026 dei 150mila posti nei nidi e nelle scuole dell'infanzia a livello nazionale, mettendo anche 900 milioni di euro in aggiunta alle risorse del Pnrr" ha dichiarato il ministro. Gli obiettivi Ue indicano un target di posti del 45% per i nidi 0-3 e del 96% per scuole infanzia 3-6 da raggiungere entro il 2030.