Maturità, "Leghista non ti vogliamo": la scritta sul muro della scuola contro la studentessa impegnata in politica

"Proprio nei giorni in cui la nostra giovanissima consigliera Matilde sta sostenendo la maturità - è il racconto dell'episodio via social - sono comparse sulla facciata del liceo scritte violente, diffamatorie e intimidatorie", "attacchi politici insensati" la cui "gravità è accresciuta dalla circostanza in cui si sono verificati, il periodo degli esami di Stato".



"Spero che la condanna arrivi anche da parte di tutte le altre forze politiche locali e che già dal primo Consiglio comunale previsto a fine mese venga convocata Matilde dal Sindaco Giglioli per chiederle scusa a nome di tutti i sanminitesi e se questo non dovesse avvenire, saremo costretti a richiederlo in modo ufficiale sottoponendo lo stesso ad una interrogazione consiliare", scrive sempre su Facebook Giovanni Pasqualino, commissario Lega San Miniato.



Matilde Barberi, candidata per la Lega a Montaione, non era stata eletta alla scorsa tornata elettorale ma poi è stata ripescata per la rinuncia al mandato di un'altra esponente leghista.