Maturità 2026, il toto-tracce è servito: gli anniversari e le ricorrenze da tenere a mente
Dalla nascita di Marilyn ai 40 anni di Chernobyl. La lista delle principali ricorrenze storiche, letterarie e culturali candidate per le tracce della prima prova scritta degli esami di Maturità
© Ansa
Dall'80esimo anniversario della nascita della Repubblica italiana ai 50 anni dalla morte di Agatha Christie, passando per gli 800 anni dalla scomparsa di San Francesco d'Assisi: inutile girarci intorno, il 2026 sarà un anno ricco di ricorrenze storiche e culturali.
E per chi frequenta l'ultimo anno delle superiori, questi appuntamenti hanno una valenza ancora più significativa. Visto che potrebbero essere dei seri candidati a diventare protagonisti di una delle tracce della prima prova scritta della Maturità 2026, quella di Italiano. Che, come sappiamo, spesso e volentieri attingono da avvenimenti di cui si discute durante l'anno in questione.
Il portale Skuola.net ha individuato gli anniversari più rilevanti in arrivo nei prossimi mesi, stilando una sorta di toto-tracce preliminare. Per aiutare gli studenti a focalizzare il proprio ripasso in vista degli esami.
Gli anniversari da tenere d’occhio per la prima prova della Maturità 2026
Ecco le principali date legate a personaggi famosi delle arti in generale:
- 10 gennaio: 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, leggenda della musica pop/rock;
- 12 gennaio: 50 anni dalla morte di Agatha Christie, indiscussa sovrana del giallo;
- 19 febbraio: 150 anni dalla nascita di Constantin Brâncuși, scultore, artista e fotografo rumeno tra i pionieri del Modernismo;
- 21 aprile: 10 anni dalla scomparsa di Prince, cantautore statunitense che ha segnato profondamente la scena musicale degli anni '80 e '90;
- 26 maggio: 100 anni dalla nascita di Miles Davis, leggendario trombettista jazz americano;
- 1 giugno: 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe, icona del cinema e mito senza tempo;
- 4 luglio: 200 anni dalla morte di Thomas Jefferson, terzo Presidente degli Stati Uniti;
- 25 luglio: 40 anni dalla scomparsa di Vincente Minnelli, regista americano celebre per i suoi musical;
- 1 agosto: 90 anni dalla nascita di Yves Saint-Laurent, stilista francese tra i nomi più illustri del Novecento;
- 5 settembre: 80 anni dalla nascita di Freddie Mercury, voce inconfondibile e frontman dei Queen;
- 3 ottobre: 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, tra le figure più venerate del cristianesimo;
- 7 novembre: 10 anni dalla scomparsa di Leonard Cohen, poeta e cantautore canadese;
- 25 dicembre: 10 anni dalla morte di George Michael, ex membro degli Wham e interprete di una brillante carriera solista.
Le ricorrenze storiche del 2026: ecco quali segnare sul calendario
Sul fronte storico, invece, le date da tenere a mente sono soprattutto:
- 26 aprile: 40 anni dal disastro di Chernobyl, ritenuto il più drammatico incidente nella storia del nucleare civile;
- 9 settembre: 50 anni dalla morte di Mao Zedong
- 2 giugno: 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana. Tramite il referendum istituzionale, gli italiani optarono per la forma repubblicana, chiudendo l'epoca monarchica;
- 4 luglio: 250 anni dalla Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti. Con l'atto del 4 luglio 1776, le colonie proclamarono la propria libertà e autonomia dalla corona britannica;
- 11 settembre: 25 anni dagli attacchi terroristici alle Torri Gemelle e al Pentagono.
Gli anniversari letterari più importanti del 2026
Un capitolo specifico meritano le ricorrenze legate al mondo della letteratura. Essendo le più versatili, potendo comparire sia nelle tracce che richiedono l'analisi di un testo sia in quelle più argomentative. Nel 2026 le più importanti saranno:
- 24 marzo: 100 anni dalla nascita di Dario Fo, drammaturgo, scrittore, regista e attore premiato con il Nobel per la Letteratura nel 1997;
- 19 agosto: 90 anni dalla morte di Federico García Lorca, poeta e drammaturgo spagnolo;
- 15 settembre: 20 anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci, giornalista e scrittrice italiana;
- 24 novembre: 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, padre letterario de Le avventure di Pinocchio;
- 10 dicembre: 100 anni dal Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda, prima donna italiana insignita di questo prestigioso riconoscimento;
- 10 dicembre: 90 anni dalla morte di Luigi Pirandello, gigante della letteratura e della drammaturgia italiana;
- 22 dicembre: 150 anni dalla nascita di Filippo Tommaso Marinetti, poeta, scrittore e drammaturgo che diede vita al movimento futurista.
Tecnologia e Scienza: le date chiave del 2026
Infine uno sguardo anche al mondo delle scienze, che spesso e volentieri fanno capolino negli spunti per il tema di italiano della Maturità. Quest'anno le date da appuntarsi sono:
- 1 aprile: 50 anni dalla nascita di Apple
- 7 marzo: 150 anni dal brevetto del telefono: Alexander Graham Bell ottiene il brevetto USA del telefono (Patent n. 174,465).
- 10 marzo: 150 anni dalla prima frase trasmessa via telefono: La celebre chiamata a Watson (“Mr. Watson…”) è datata 10 marzo 1876.
- 6 agosto: 35 anni dal “debutto pubblico” del World Wide Web: Tim Berners-Lee annuncia e diffonde il progetto WWW fuori dal CERN.
- 15 gennaio: 25 anni dal lancio di Wikipedia: Wikipedia va online il 15 gennaio 2001.