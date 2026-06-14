MATURANDI IN RITARDO Maturità 2026, il tempo si è fermato a Nagasaki: solo 1 su 5 ha finito i programmi di Storia e Italiano (e 1 su 6 sbaglia la data di inizio)

A pochi giorni dal via, i dati dell'Osservatorio di Skuola.net rivelano un quadro preoccupante sulle lacune didattiche: appena il 22% dei maturandi ha concluso il programma di Storia e il 23% quello di Italiano in classe. A complicare le cose, il cambio di calendario: c’è chi sottovaluta il fatto che quest'anno la prima prova non sarà di mercoledì ma di giovedì