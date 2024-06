Maturità 2024: il decalogo dell’esperto per prepararsi alla prova di Greco

Un match fatale che non lascia scampo, almeno nell’immaginario dei maturandi. A distanza di sei anni dall’ultima volta, il Greco torna protagonista in solitaria della seconda prova del liceo Classico. La materia sarà affidata a un commissario esterno, che avrà l’onere di saggiare la preparazione degli studenti in uscita da questo tipo di percorso. La terribile ‘accoppiata’ - versione di greco e docente sconosciuto alla correzione - mancava all’esame dal 2018, quando l’allora ministro Fedeli optò per una traccia su Aristotele e l’etica Nicomachea. Nel 2019, la ‘lingua dei filosofi’ fece nuovamente capolino alla Maturità, in tandem con il Latino: quella volta però, se non altro, la materia era interna e i maturandi poterono fare affidamento sui loro stessi insegnanti in cabina di regia.