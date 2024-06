Maturità, cara mi costi: uno su cinque ha preso ripetizioni per l'esame

Nella scala della priorità, dopo la seconda prova, troviamo il colloquio di fronte alla commissione: il 15% si sta facendo aiutare per ripassare l’intero programma scolastico e per affinare l’esposizione orale. Molti di meno (10%) stanno dedicando le sessioni di ripetizioni anche alla preparazione della prima prova, lo scritto di Italiano. Mentre il 18% si sta premurando di seguire in egual misura tutti e tre i passaggi dell’esame.

All’appello manca un 17%. Ebbene, sono proprio quelli per i quali l’Esame di Stato rappresenta un traguardo più lontano che per gli altri: questi studenti, infatti, stanno lavorando non tanto per tentare di alzare la propria pagella sul rettilineo finale quanto per scongiurare il rischio di non essere ammessi alla Maturità.