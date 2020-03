Maturità 2020, solo commissari interni all'esame?

Le incertezze intorno all’esame di Stato, che attende quasi 500mila maturandi alla fine di questo tormentato anno scolastico, potrebbero dipanarsi a breve. Già da qualche giorno nelle stanze del ministero dell'Istruzione si è discusso di possibili variazioni da apportare all’esame di Stato, a seconda di come proseguirà l’emergenza coronavirus, e di “ipotesi” di cambiamento legate all’effettivo ritorno in classe. Qualora questo sarà possibile. Le ultime dichiarazioni della ministra Azzolina, durante il question time alla Camera di ieri, sembrano confermarlo: "Ho chiesto agli uffici del Ministero di predisporre più piani d'azione in base a diversi scenari possibili legati alla data di riapertura delle scuole - ha affermato Azzolina - I docenti, gli studenti e le loro famiglie, ai quali forniremo il massimo supporto, saranno messi nelle condizioni migliori per svolgere un esame serio e riceveranno tutte le informazioni in merito alle modalità che saranno adottate, non appena avremo un quadro anche temporale più definito".