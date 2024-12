Matematica, in Italia i maschi sono molto più bravi delle femmine

"La matematica non sarà il mio mestiere"... Quella di "Notte prima degli esami" di Antonello Venditti è una previsione azzeccata per le donne italiane. È l'indagine Timss 2023 - che coinvolge ogni quattro anni più di 60 nazioni in tutto il mondo - a rilevare, infatti, la scarsa propensione femminile per la matematica, al contrario di quanto accade per i maschi.