Manovra, le misure per la scuola: più soldi ai prof, ma anche qualche taglio

Si parte dalla questione più spinosa: il personale scolastico. In tanti hanno sottolineato come, con la Legge di Bilancio per il prossimo anno, si procederà a un taglio sostanzioso degli organici: 5.660 docenti e 2.174 unità tecnico-amministrative. Ma il Ministero, pur confermando che purtroppo sarà così, sottolinea come si tratti “di una misura transitoria di riduzione del turn over che non intacca la dotazione complessiva dell’organico, anche in ragione delle assunzioni che si faranno sul sostegno”. Riservandosi, in un momento successivo, di precisare quanto dureranno i sacrifici.